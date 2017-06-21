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Çatışmalar tekrar patlak verdi.. Onlarca ölü var...

Roma'da imzalanan barış anlaşmasından saatler sonra ülkede çatışmalar yeniden başladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 19:05
Çatışmalar tekrar patlak verdi.. Onlarca ölü var...

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin Bria kenti salı günü kanlı çatışmalara sahne oldu. Yerel kaynaklar silahlı milisler arasında çıkan çatışmadan dolayı en az 42 kişinin öldüğünü duyurdu. Roma’da pazartesi günü imzalanan barış anlaşmasından sadece saatler sonra patlak veren çatışmanın bölgedeki istikrar arayışını sekteye uğratmasından endişe ediliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kanlı iç savaş Müslüman Seleka milislerinin 2013’te başkent Bangui’yi ele geçirmesinin ardından şiddetlenmişti. Hristiyan Anti-Balaka milisleriyle yaşanan çatışmalardan dolayı 120 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:05
  1. Orta Afrika Cumhuriyeti
  2. AFRİKA
  3. Seleka milisleri
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