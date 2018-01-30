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Çatışmalar şiddetleniyor... En az 36 ölü...

Yemen'in Aden kentindeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda 36 kişinin öldüğü bildirildi.

30 Ocak 2018 Salı 18:02
Çatışmalar şiddetleniyor... En az 36 ölü...

Yemen'in Aden kentindeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyine (SGK) bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana süren çatışmalarda 36 kişinin öldüğü, 180 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, "Pazar gününden bu yana kentte yaşanan çatışmalarda 36 kişi öldü, 180'i yaralandı." bilgisi verildi.

Meşru hükümet tarafından daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 16, yaralı sayısı 141 olarak verilmişti.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Aden'deki çatışmalar, meşru hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'nın da içinde yer aldığı Kriytır ilçesine yayıldı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de ayrılıkçı Güney Hareketi ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana çatışmalar yaşanıyor.

ASKERİ GÜÇLERE ATEŞKES TALİMATI

Yemen İçişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, "Aden'deki çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki çağrısıyla" ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamaya göre, Bakanlık, askeri birliklerin çatışmalara son vermeleri için acil bir genelge yayınladı. Açıklamada, çatışmalara daha önce nefsi müdafaa, kamu kurumları ile vatandaşların korunması amacıyla girildiği ve ilk andan itibaren koalisyon güçleri ile Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ateşkes çağrısına kulak verildiği vurgulandı.

"Yasa dışı" olarak tanımlanan unsurların kamu kurumlarına saldırarak tahripkar eylemlerine devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, koalisyon güçlerinin, Yemen halkını "meşruiyetin geri kazanılması, devlet kurumlarının korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve sorunların siyasi kanallar aracılığıyla çözülmesine yoğunlaşmaya" çağırması övgüyle karşılandı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:02
  1. YEMEN
  2. Yemen İçişleri Bakanlığı
  3. Suudi Arabistan
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