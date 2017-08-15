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Çatışmalar şiddetlendi! Koalisyon askerlerini esir aldılar

Yemen'de Husiler ile işbirliğindeki ordu birliklerinin sözcüsü Tuğgeneral Raşid, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden çok sayıda askeri esir aldıklarını açıkladı

15 Ağustos 2017 Salı 08:30
Çatışmalar şiddetlendi! Koalisyon askerlerini esir aldılar

Sputnik'e konuşan Raşid, çatışmaların şiddetinin giderek yükseldiğini belirterek koalisyon güçlerinin hava saldırılarına üstünlük verdiğini söyledi. Raşid, "Karadan saldırdıkları zaman savaş uçakları her iki tarafı bombalıyor. Bu, piyadelerinin Suudi Arabistan ve BAE vatandaşlarından değil yabancılardan oluştuğunu gösteriyor" dedi.

BOZGUNA UĞRATACAĞIZ 

Körfez medyasının Yemen'deki kayıpları gizlediğini kaydeden Raşid, "Ama en yakın zamanda düzenleyeceğimiz geniş kapsamlı operasyon onları bozguna uğratacak. Böyle bir başarısızlığı dünyadan gizleyemeyecekler" ifadelerini kullandı.
 
Yemen'in güneybatısındaki Halid bin Velid askeri üssündeki çatışmalar sırasında Suudi askerlerin esir alındığını anlatan Raşid, "Askeri medyamız, Suudilerden kalan silahı nasıl topladığımızı ve çok sayıda koalisyon askerini esir aldığımızı kameraya kaydetti" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:30
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