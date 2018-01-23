Çatışmalar kritik noktada yoğunlaştı!

‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın 3. gününde etkili hava saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde üç bölgeden Afrin’e giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), köyleri tek tek ele geçirirken Kilis Hassa arasında yer alan Gülbaba bölgesindeki dağlık bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. TSK’nın dün Afrin’in doğusundaki Azez’den de kapsamlı harekât başlattığı operasyonda çok sayıda ÖSO unsurunun da yer aldığı kaydedildi. Türk askerleri ile ÖSO güçlerinin Hassa ilçesinin sınırına sıfır noktasındaki hareketliliği dün sabah devam etti. Özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda M60T tankı, art arda sıralandı. PKK/PYD’li teröristlerin Azez bölgesine attığı iki roket havada imha edildi. Harekâtın 3. gününde Azez’den de Afrin’e doğru yeni bir cephe açıldı.

Mevzilere yoğun ateş

TSK’nın desteğinde sayıları yüzlerce ifade edilen ÖSO grupları Afrin’e doğudan operasyon başlattı. Kara unsurlarının hedef topraklara girdiği bildirildi. Operasyona ÖSO güçlerinin yanı sıra özel eğitimli bordo bereli askerler de katıldı. Bu arada TSK’ya ait savaş uçakları Afrin için fiziki koruma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı’ndaki terör örgütü hedeflerini vurdu. Bu bölgeden sivillere yönelik havan ve füze saldırıları yapılıyordu. Burseya Dağı’nın YPG’den temizlenmesiyle Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliği de sağlanmış olacak.

Sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beldesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tuttu. Kara harekâtının başladığı Gülbaba sınır bölgesi ise önceki gece sakin geçti. Ancak dün sabaha karşı Gülbaba’ya bitişik Hisar köyü yakınlarına üç roket düştü. Mermilerin atıldığı yere Hisar karakolundan karşı ateş açıldı.

Gülbaba’dan Afrin’e

Gülbaba ve Çalkaya köyünden Afrin’e giren ÖSO grupları, dün Bülbül kasabasına bağlı köylere çıkarma yaptı. Bölgede yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı. Yine sınır hattında yer alan Bülbül kasabasının Çakala ve Amra köylerine ilerleyen ÖSO gruplarına saldırı girişiminde bulunan YPG’liler top ve tank atışları ile vuruldu. Teör örgütü mevzileri savaş uçakları tarafından da etkili vuruldu.

Afrin sınırında Şenkal, Gülbaba ve Çalkaya, 10 km. doğusundaki Bali ve Kurni köyü, Hatay Hassa ilçesinin tam karşısında bulunan Adah Manli, bu köyün 2.5 kilometre güneydoğu sınırındaki köyler dahil 14 nokta TSK/ÖSO’nun kontrolüne geçti.

Dün gece saatlerinde ise çatışma bölgesinden acı haber geldi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kilis’in Gülbaba Köyü’nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit düştüğü kaydedildi. Açıklamada, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

YPG-DAEŞ hain işbirliği

Ankara’daki güvenlik birimlerine, bölgedeki yerel kaynaklardan PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Afrin’deki hapishanelerde tutuklu bulunan DAEŞ mensubu teröristlerle kirli bir pazarlık içinde olduğu bilgisi geldi. Buna göre; PYD’nin silahlı kolu YPG, Afrin’de hapishanede bulunan DAEŞ’li teröristleri Türk ordusuna karşı savaşmak koşuluyla serbest bıraktı.

Tüm hedefler nokta atışı ile vuruluyor

TSK’nın 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sürerken, PKK da Türkiye’nin sivilleri vurduğu yönünde kara propaganda yapıyor. Güvenlik Politikaları Uzmanı emekli Albay Keleş, bu propagandayı yürütenlerin, harekâtın Afrin merkezine ulaşmasını engellemeyi amaçladığını belirtti. Keleş “Bu kapsamda sosyal medyanın kullanılması, terör örgütü PKK’nın bilindik taktiğidir. Özellikle uçaklarımızın kullandığı akıllı mühimmat sayesinde hedefler nokta atışıyla vurulmakta ve sivillere herhangi bir zarar verilmemektedir” dedi.