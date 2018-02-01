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Çatışmalar devam ediyor... Ölü sayısı artıyor

Yemen'de çatışmalar devam ediyor, Aden'deki çatışmalarda 2 günde 87 kişi hayatını kaybetti.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:37
Çatışmalar devam ediyor... Ölü sayısı artıyor

Yemen'de Aden Geçiş Konseyi üyeleri, Başbakan Ahmet Bin Dager'in görevden alınması için ayaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Geçiş Konseyinin Başkanı Aydarus El Zubeydi’nin, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Hadi’nin daha önce görevden aldığı eski Aden Valisi olduğu kaydedildi. Geçiş Konseyi’nin talepleri arasında, Yemen’in geleceğinde eski Yemen Valisi Ali Salih’in ailesinin söz sahibi olması isteği yer alıyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Hadi’nin ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen’in siyasi geleceği konusundaki isteğini kesinlikle reddettiği kaydedildi.

Yemen Hükumet yetkilisi yaptığı açıklamada, Aden’de son iki gün içinde çıkan çatışmalarda her iki taraftan ölenlerin sayısının 87, yaralananların ise 312 olduğunu belirtti.

YEMEN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Yemen meşru hükumeti, yönetime karşı ayaklanmayla ilgili olarak yayınladığı açıklamada, Aden’deki isyan teşebbüsünü hükumeti devirmek, faaliyetlerine engel olmak ve Yemen milli ordusunun dışında bir milis gücü oluşturma girişimi olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu eylemin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 kararının açık bir ihlali ve bölge güvenliğine tehdit olarak görüldüğü, Husi milislere karşı sürdürülen mücadelenin altını oyduğu, Yemen’in toprak bütünlüğü ve istikrarını hedef aldığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ

Aden’de meşru hükumete karşı ayaklanma ile ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanlığının iki gün önce yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki çatışmalardan Türkiye’nin kaygı duyduğu belirtilerek, ”Yemen meşru hükumetine saygı gösterilmesi ve ülkedeki mevcut krizin çözümünü daha da zorlaştırabilecek adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye olarak Yemen’in barış, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, meşruiyetin yanında durmaya ve kardeş Yemen halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:37
  1. Türk Dışişleri Bakanlığı
  2. Aden
  3. Yemen meşru hükumeti
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