Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Silopi'de ise 5 terörist teslim oldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:22
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devam eden hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, terörle mücadele kapsamında dün gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Bu kapsamda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

5 TERÖRİST TESLİM OLDU!

Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki sınır hattında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Milan güdümlü tanksavar silahı ele geçirildi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 18:22
  1. Şemdinli
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genelkurmay'dan son dakika açıklaması: Açığa alındı
    1. Genelkurmay'dan son dakika açıklaması:..
    2. Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist..
    3. Katar’ın küresel devleri Türk iş..
    4. Yılın ilk kar yağışı başladı
    5. Burun estetiği hakkında doğru bilinen..
    6. Türkiye dünyanın en obez dördüncü ülkesi
    7. Bir dergi dağıttı, 23 senedir zindanda!
    8. 'Seni başkan yaptırmayacağım'
    9. Facebook İslam ile mücadele edecekmiş...
    10. Deyr Ez Zor’da sivil katliamı
    11. Trump: Oyundaki uçağı sattım
    12. Muhaliflerden DEAŞ'a darbe!
    13. Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasak..
    14. Karaçi saldırısını üstlendiler
    15. Türk topçuları ateşe başladı
    16. Dikkat! İstanbul'da su kesintisi
    17. Türkistan İslam Partisi, İdlib’te..
    18. '‘Bir sonraki bomba Papa’ya karşı..
    19. Afrin operasyonuna iki partiden destek
    20. Avusturya'da Müslümanlar korku içinde
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    Erdoğan'ın konuştuğu kürsü önünde dikkati çeken cihaz
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri