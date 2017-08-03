Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Çeltikçi Mahallesinde yaşayan Abdurrahman Gubaş (75), tarlasından topladığı biberleri, kurutmak için bir süre önce evinin çatısına serdi. Yaşlı adam, dün akşam saatlerinde havanın yağışlıolması nedeniyle kurutmalık biberlerini toplamak üzere iki katlı evinin çatısına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Gubaş, yaklaşık 7 metrelik yüksekten beton zemine düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gubaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiğini öğrenen eşi, çocukları ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.