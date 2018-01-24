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Çatıda elektrik üretimi yılda 2.5 milyar dolar tasarruf sağlayacak

Binaların çatılarına ve cephelerine yerleştirilecek güneş panelleriyle elde edilecek elektriğin Türkiye’nin enerji faturasını yüzde 5 oranında hafifleteceği; böylelikle 2,5 milyar doların ülkemizde kalacağı öngörülüyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:37
Çatıda elektrik üretimi yılda 2.5 milyar dolar tasarruf sağlayacak

BUĞRA KARDAN Kamuoyunda ‘çatı mevzuatı’ olarak bilinen yönetmelik ile çatıya kurulacak güneş panelleriyle vatandaşların kendi elektriğini üretmesinin önü açıldı. 

HER YIL 50 MİYAR DOLAR

Enerji uzmanı Hüseyin Karataş, güneş panellerinden yararlanılarak elektrik üretilmesinin ülkemizin ve hanelerin hayrına olacağını kaydetti. Panellerle hanelerin şebekeye bağlılıktan kurtulacağını dile getiren Karataş, “Allah’ın güneşinden yararlanmak ülkemizin yararına olur, enerji ithalatımızı frenler. Enerji için her sene 50 milyar dolar ödüyoruz. Hâlbuki güneş panellerini kullanıp kendi elektriğimizi üretirsek bu 50 milyar doların yüzde 5’i yani 2,5 milyar dolarlık bir kısmı elimizde kalır” dedi.

4 SENEDE KENDİNİ AMORTİ EDER

Karataş, güneş panellerinin aboneler için kârlı olacağına işaret ederek, “Diyelim ki bir panele 10 bin lira ödediniz. Evin enerji tüketimine katkı sunacak olan panel, 3 veya 4 senede kendini amorti eder” ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIKTAN KURTULMALIYIZ

Şu aşamada yerli ve yenilenebilir enerjiye odaklanılması temennisinde bulunan Karataş, bu sayede ülkenin kalkınacağını; tüketicinin refahının artacağını vurguladı. Karataş, ilaveten enerji ithalatına bağımlılığın minimum seviyeye inmesi adına doğadan, sudan daha etkin şekilde faydalanılmasını savundu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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