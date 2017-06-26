Çatalburun ırkı saflaşıyor

Mersin’in ve Tarsus’un değerlerinden biri olan Tarsus Çatalburun köpekleri için gerçekleştirdiği saflaştırma çalışmaları ile ırkın uluslararası köpek ırkları arasında yer almasını hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Avcılık yeteneklerinin yanı sıra, hemen her şartta koku sürebilme yetenekleri sayesinde ideal narkotik ve arama-kurtarma köpeği adayı olan Tarsus Çatalburun köpeklerinin orijini ve genetik aktarımını gözlemleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde elde edilen yavrularla beraber saflaştırma çalışmalarında önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Çalışmalar kapsamında Tarsus Çatalburun köpeklerinin geçmişi hakkında Tarsus’un civar köylerine ve avcılar kulübüne ulaşan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı incelemeler sonucu standartlara uyan Çatalburun köpeklerini çalışmalara katkı sağlamaları amacıyla merkeze getiriyor. Tarsus Çatalburun Kayıt Formu ile hayvan sahiplerine ulaşan ekipler, Çatalburunları çalışmalara katkı sağlamaları amacıyla Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde misafir ediyor. 19 erkek, 36 dişi 55 yetişkin köpek, 3 erkek, 2 dişi 5 orta boy yavru ve 19 yeni doğan yavrunun bulunduğu merkezde çipleme ve kayıt işlemleri yapılarak, köpekler fotoğraflanıyor. Merkezde yapılan çalışmalar sonucu soy kütüğü oluşturulan Tarsus Çatalburun köpekleri rastgele çiftleştirmeler yerine, planlı bir şekilde çiftleştirilerek, elde edilen yavrularla saflaştırma çalışmaları ilerletiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmalara Tarsus civar köylerinden birçok Çatalburun sahibi destek veriyor. Yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla besledikleri Çatalburun ırkı köpeklerini merkeze veren köpek sahipleri, sonuçların kendilerini heyecanlandırdığını ve sevindirdiğini ifade ediyor. Tarsus’un Cinköy Mahallesi’nde yaşayan, 35 yıldır köpek yetiştiriciliği yapan ve av köpeklerinin neslini sürdürmek için çaba sarf eden 61 yaşındaki Durmuş Öztürk, anavatanı Tarsus olan ve burun yapıları nedeniyle "Çatalburun" diye adlandırılan bu köpeklerin uluslararası köpek ırkları arasına kazandırılması gerektiğini söyleyerek, “İngiliz, Alman, Cezayir köpeklerinin hepsinde Çatalburun geni ve kanı var. Niye bütün ülkelerin köpekleri var da bizim yok? Biz de karar verdik, kendi köpeklerimizi kendimiz yetiştireceğiz, saflaştıracağız, bizim ülkemize mal edeceğiz” dedi.

Öztürk, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların kendisini çok sevindirdiğini ve çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade ederek, “Demek ki yalnız değilmişiz. Bu işe tırnak ucu kadar gönül vermiş herkesten Allah razı olsun. Çalışmalar ile Tarsus’a Mersin’e ve Türkiye’ye mal edilecek bu ırk” şeklinde konuştu.

Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Şenol Oya ise 17 yıldır Çatalburun köpeği beslediğini ve kendi yetiştirdiği Çatalburunları başta emniyet müdürlüğü olmak üzere pek çok kuruma da verdiğini ifade etti. Çatalburun köpeklerinin diğer köpeklere göre çok daha üstün özellikleri olduğunu söyleyen Oya, “Çatalburunlar çok zekiler. Evi, aileyi ve bireyi korumakta çok iyi, sadık ve dürüstler. Çevreye zarar vermezler, aldıkları eğitim hep hafızalarında kalır” diye konuştu.

Yapılan çalışmalara katkı sağlaması için iki anaç köpeğini de merkeze verdiğini kaydeden Oya, “Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu merkez kurulmadan önce kendimiz saflaştırma çalışmaları yapıyorduk ancak bilimsel ve yeterli değildi. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu çalışmalara katkı sağlaması, kanından ve geninden faydalanmaları için iki anaç köpeğimi merkeze verdim” dedi.