THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Casper yeni modeli C900’ü tanıttı

Casper, şık bir tasarım ile güçlü donanım özelliklerini bir araya getiren yeni modeli Nirvana C900 dizüstü bilgisayarı tanıttı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 13:24
Casper yeni modeli C900’ü tanıttı

Casper açıklamasına göre, Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın Nirvana ailesine yeni katılan modeli C900, tasarım ve performans tutkunlarının hayallerini gerçekleştiriyor. Intel 7. Nesil Corei7-7700HQ işlemci, 2400 mHzDDR4 RAM, NVDIA GeForceGTX1050 2GB GDDR5 128Bit ekran kartı, SSD M2 Sata depolama desteği, 15.6 inç Full HD 1920x1080 piksel ekran, Sound BlasterSes Sistemi, aydınlatmalı klavye gibi özelliklere sahip olan model, performans sınırlarını ortadan kaldırıyor. 

Intel 7. Nesil Corei7-7700HQ işlemci ile donatılan Casper Nirvana C900, 3.80 GHz’e ulaşan performans sunuyor. Bu güçlü işlemci ile aynı anda birçok işlem yapabilen dizüstü bilgisayar NVIDIA GeForce GTX1050 2 GB GDDR5 128 Bit ekran kartının da desteği ile performans anlamında sınırları kaldırıyor. Bu güçlü işlemci ve güçlü ekran kartına ek olarak bilgisayarda kullanılan DDR4 2400 MHz RAM de performansın katlanmasına yol açıyor. Full HD yani 1920x1080 piksel çözünürlük sunan 15.6 inç ekran da kullanım zevkini artırırken, dizüstü bilgisayarın depolama biri olarak SSD M2 Sata seçilmesi performansın daha da artmasını sağlıyor. Seçimli olarak 128, 256 ya da 512 GB olarak alınabilen bu depolama birimi, dökümanlara anında erişim sağlaması ve hareketli parça içermemesinin yanı sıra doğrudan ana karta bağlı çalışmasıyla performansa ihtiyacı olan kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 13:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keleş'ten E-5'e nazır proje
    1. Keleş'ten E-5'e nazır proje
    2. Ecevit, kurultaya neden katılmadı?
    3. Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ile fena..
    4. Satışın düşmanı faiz
    5. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    6. İyi Parti'den sürpriz karar! Daha..
    7. İnce'ye ince gönderme!..
    8. ÖSO açıkladı: Hadis-i Şerif gereğince..
    9. Kimliği belirsiz kişiler apartmanlara..
    10. Stoklara açık artırma formülü
    11. Kayıp 879 tır
    12. Kılıçdaroğlu'na çok kötü haber!
    13. Makas atarken çarpıp kaçan maganda..
    14. THY, Almanya’da 2017’de 4 milyon..
    15. İbrahim Çağlar’ın ismi TOBB’da yaşayacak
    16. BJK TV spikeri gole sevinirken bardak..
    17. CHP yapıyor, sıra MHP geldi
    18. CHP'de genel başkan adayları belli oldu
    19. Tosyalı Akademi 3 kıtaya işgücü..
    20. Korku evinde titreyerek bayılan genç..
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi