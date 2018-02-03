Casper yeni modeli C900’ü tanıttı

Casper açıklamasına göre, Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın Nirvana ailesine yeni katılan modeli C900, tasarım ve performans tutkunlarının hayallerini gerçekleştiriyor. Intel 7. Nesil Corei7-7700HQ işlemci, 2400 mHzDDR4 RAM, NVDIA GeForceGTX1050 2GB GDDR5 128Bit ekran kartı, SSD M2 Sata depolama desteği, 15.6 inç Full HD 1920x1080 piksel ekran, Sound BlasterSes Sistemi, aydınlatmalı klavye gibi özelliklere sahip olan model, performans sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Intel 7. Nesil Corei7-7700HQ işlemci ile donatılan Casper Nirvana C900, 3.80 GHz’e ulaşan performans sunuyor. Bu güçlü işlemci ile aynı anda birçok işlem yapabilen dizüstü bilgisayar NVIDIA GeForce GTX1050 2 GB GDDR5 128 Bit ekran kartının da desteği ile performans anlamında sınırları kaldırıyor. Bu güçlü işlemci ve güçlü ekran kartına ek olarak bilgisayarda kullanılan DDR4 2400 MHz RAM de performansın katlanmasına yol açıyor. Full HD yani 1920x1080 piksel çözünürlük sunan 15.6 inç ekran da kullanım zevkini artırırken, dizüstü bilgisayarın depolama biri olarak SSD M2 Sata seçilmesi performansın daha da artmasını sağlıyor. Seçimli olarak 128, 256 ya da 512 GB olarak alınabilen bu depolama birimi, dökümanlara anında erişim sağlaması ve hareketli parça içermemesinin yanı sıra doğrudan ana karta bağlı çalışmasıyla performansa ihtiyacı olan kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.