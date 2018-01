Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor

Teknoloji alanında tüketicilerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Casper’in akıllı telefon modeli VIA F2, dört kamerası ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. VIA A2 modeli ise ön yüzünde bulunan 2 kamerası ile selfie tutkunları için birçok zenginliği barındırıyor. Casper CEO’su Charlotte Lamprecht, bu yıl özellikle üst düzey Premium VIA modellerine odaklanacaklarını belirterek, “Bu yıl satış hedefimize ağırlıklı olarak Premium yani orta üst kategorideki akıllı telefonlarla ulaşacağız. Mobil dünyada bu yıl özellikle 18:9 ekran teknolojisi trendinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Akıllı telefonlarda bu yıl daha az ekran çerçevesi göreceğiz” dedi.