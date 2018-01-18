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CASA’nın düşmesi, NATO’yu sorgulamanın bedeli mi?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve gazetemiz yazarlarından Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında geçtiğimiz gün yaşanan CASA faciasına değindi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:52
CASA’nın düşmesi, NATO’yu sorgulamanın bedeli mi?

Tam da..

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Afrin’e girme hazırlıkları yaptığı bir aşamada..

Tam da..

ABD’nin “DEAŞ’a karşı savaşmak üzere PYD’ye verdiği”ni iddia ettiği silahların..

“DEAŞ bitince geri toplanacağı” açıklanan silahların..

Şimdi PYD’nin 40 bin kişilik ordusunda kullanılacağı ortaya çıkması üzerine..

Türkiye’nin “Biz buna eyvallah edemeyiz” açıklaması yapmasının ardından..

Yıllardır içinde bulunduğumuz, ama hiçbir faydasını göremediğimiz NATO’yu sorgulamayı yoğunlaştırmamız sonrasında..

Isparta’da bir askeri uçağımız düştü..

Üç subayımız şehit oldu..

Yine CASA..

Yine şaibeli bir “kaza?!”

Bana pek “kaza” gibi gelmiyor..

Önceki CASA’lar için de..

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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