Çarşı pazarda bayram bereketi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayram alışverişlerine başladı. SABAH, İstanbul'un en büyük semt pazarlarında esnafın ve vatandaşların nabzını tuttu. Bayramların vazgeçilmezi çikolata ve şeker satışı yapan Eminönü esnafından Emrullah Şişli, "İşler güzel. Şu ara bayram üstü en çok çikolata ve şeker satıyoruz. Fiyatlarımızda geçen yıla göre çok bir zam olmadı" dedi.

Mısır Çarşısı esnafı Bahar Topuk ise çarşının durumunu eskiyle kıyaslayarak, "Yoğunluk olarak arife ve bir önceki günü bekliyoruz ama eski hareketlilik yok. Eskiden her şey yalnızca Mısır Çarşısı'nda olduğu için çok hareketli olurdu. Fakat artık her şey her yerde bulunuyor" diye konuştu.

Bayram alışverişinin bir diğer ayağını ise giyim sektörü oluşturuyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için fiyat olarak en uygun kıyafet alışverişinin adresi yine semt pazarları, AVM'ler ve Mahmutpaşa oldu. Mahmutpaşa esnafı İbrahim Hancili ise, "Şu anda daha çok çocuklar için alışverişe geliyor aileler. İnsanlar fiyatları yüksek bulduğunda alışverişten vazgeçiyor" dedi.