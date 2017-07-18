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Çarptıkları 112 Acil ambulansının görevlilerini darp ettiler

Afyonkarahisar'da göreve giden 112 Acil ambulansına çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin içindeki üç kişi ambulans personelini darp etti.

18 Temmuz 2017 Salı 22:37
Çarptıkları 112 Acil ambulansının görevlilerini darp ettiler

Afyonkarahisar'da göreve giden 112 Acil ambulansına çarpan ve ambulansta bulunan görevlileri darp eden alkollü ve ehliyeti olmayan sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'da alınan bir ihbarı değerlendirmek üzere yola çıkan Halil K'nın kullandığı 03 BA 352 plakalı 112 Acil ambulansı ile Ramazan Ö'ün kullandığı 03 PL 116 plakalı otomobil, mecidiye mahallesinde çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ve 2 kişi ambulansta görevli şoför ve sağlık ekibine saldırdı. 112 ekibinden sürücü ile birlikte Ayşe D. ve Alpaslan D, darp sonucu yaralandı.

Sağlık ekibini darp eden kişilere olay yerine gelen polisler müdahale etti.

Biber gazı kullanarak etkisiz hale getirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olayda 112 ekibine saldırdığı ileri sürülen, çarpışma sırasında da yaralandığı belirtilen bir kişi ise yine saldırıya uğrayan ambulans eki tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan kişinin de ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı inceleme sonrasında sürücünün 157 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:37
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