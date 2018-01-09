Çarpıcı Türkiye analizi: Sınıra gidiyorlar!

Associated Press haber ajansı, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde muhaliflere ait son bölgelere yönelik askeri harekâtlarının 'dondurucu hava koşullarında' binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına kaçmaya başlamasına neden olacağını yazdı.

Associated Press haber ajansı, "Idlib harekatı önemli riskler taşıyor. Türkiye sınırında yer alan vilayet tahmini olarak 2 milyon sivil nüfusuna sahip. Bunlar içinde başka yerden kaçan binlerce insan da var. Suriye hükümeti tarafından yapılacak topyekûn bir opreasyon büyük kapsamlı yıkıma ve göçe neden olabilir" ifadesini kullandı.

AP, Türkiye'nin Rusya ve İran ile yaptığı anlaşma uyarınca vilayete askeri gözlemciler konumlandırdığını da hatırlattı.

Esad rejiminin İdlib'e yönelik bir süredir devam eden askeri operasyonlarının kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor. İdlib'de Esad rejiminin düzenlediği harekatlara Rus savaş uçaklarınca destek verildiği iddia ediliyor.