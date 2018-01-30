Başçavuş darbe günü ‘Hükümetin selası okunuyor’ mesajı atmış

Erzincan'da, FETÖ/PDY’nin darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddiasıyla, aralarında dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar, eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ile örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz'ün de bulunduğu, 15'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda eski Başçavuş Talat Öğütçü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı darbe teşebbüsüne karşı durmak amacıyla meydanlara çağırması ve Diyanet İşleri Başkanlığının girişimiyle camilerden okunan selaları kastederek, "Hangi cami olduğunu unutma, Ömer not etsin" ve "Tarık, camiyi öğren", "Görevimizin başındayız", "İdare bizde", "Hükümetin selası okunuyor, dinleyin, sevaptır, Tayyip kendi derdinde" ifadelerinin yer aldığı mesajların dava dosyasındaki somut delillerden olduğu vurgulandı.