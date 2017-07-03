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Çarpıcı Katar iddiası

Ortadoğu uzmanı yazar William Engdahl, Katar krizine yeni bir analiz getirdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:53
Çarpıcı Katar iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyareti sonrası gündeme bomba gibi düşen Katar krizine bölge konusunda en uzman isimlerden yazar William Engdahl, ilginç bir analizle yaklaştı.

Engdahl'e göre ABD Kongresi'nin İran'a ve Rusya'ya yapmış olduğu yaptırımlar ile Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin Katar'a yaptırımları bağlantılı. Arkasında ise Basra Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar'a ait dünyanın en büyük doğalgaz rezervleri ve kur savaşı var.

'TERÖRE DESTEK' SUÇLAMASI

Katar ve İran'ın geçtiğimiz sonbahar aylarında görüşmeler yaptığı ve ortak üretim kararı aldığını belirten Engdahl, bu anlaşmanın hemen ardından iki ülkenin 'terörizme' destek vermekle suçlandığına da dikkat çekiyor. Engdahl'e göre Ortadoğu'daki son krizin bir diğer nedeni de kur savaşları. ABD'nin dünyada gücü azalan ancak rezerv para olarak hala çok güçlü olan doların zayıflatmamak istemesi de 'teröre destek' suçlamasının sebeplerinden.

KATAR YUAN'LA SATABİLİR

Yıllardır petrol ve doğalgaz satarken dolar kabul etmeyen İran'ın yanına ağırlıklı olarak Çin'e doğalgaz satacak olan Katar'ın eklenmesi, Washington'ı rahatsız eden konuların başında. Katar finansal olarak bir süredir de Çin ile yakın temas içinde. 2015'te Çin Merkez Bankası'nın Ortadoğu'daki takas merkezine ev sahipliği yapıyor. Çin para birimi yuan'ın Uluslararası Para Fonu tarafından SDR sepetine dahil edilmesinin ardından da işlemler daha kolay yapılır hale geldi. Katar'ın Çin'e olan gaz ihracatında yuan kullanılabiliyor.

KATAR ABLUKASI SURİYE İLE BAĞLANTILI

Irak, İran ve Suriye'nin 2011 yılında Moskova'nın da desteklediği boru hattı anlaşmasının ardından bölgede karışıklıkların başladığını belirten William Engdahl, bin 500 kilometrelik bu hat nedeniyle ABD'nin Suriye'de iç savaş çıkardığını iddia ediyor. William Engdahl'in bir diğer doğalgaz analizi de Katar ile bölge ülkelerinin görüş ayrılığına düşmesinde İran ile ortaklaşa gaz çıkarılması ve Avrupa ile Uzakdoğu'ya satılması var. Engdahl bu stratejinin arkasında Washington'daki neoconların olduğunu vurguluyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:53
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