Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe girişimi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kurduğu düzene ilişkin çektiği belgesellerle tanınan Amerikalı belgesel yapımcısı Mark Hall, “Amerikalıların vergilerini Türkiye’deki darbeyi yapmak için kullandılar” dedi.

“Killing ED”, “Eğitimi Öldürmek” adlı bir belgesel hazırlamasıyla bilinen Mark Hall Amerika’nın Sesi Türkçe Servisi’nden Mehmet Sümer’in sorularını yanıtladı.

Hall röportajda Gülen ve FETÖ’ye ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o röportaj:

AMERİKALILARIN VERGİLERİ İLE TÜRKİYE'DE DARBE!

Hall: “Şu an ki Amerikan yönetiminin politikası bu özel okulların büyümesini desteklemek yönünde. Eğitim Bakanı Betsy DeVos, ‘ABD’de daha fazla özel okul istiyoruz’ dedi. Açıkçası bu uygulama Gülen Hareketi ve benzer gruplar için ciddi anlamda karlı olacak gibi duruyor. Daha fazla okul açıp daha fazla para alıp, sonra o paraları geçen yılki darbe ve benzeri şeyler için kullanmak bu insanlar için daha kolay olacak. Burada Amerika’daki insanların ödediği vergilerin Türkiye’deki darbe girişiminde kullanıldığından hiçbir şüphem yok.”

"FETÖ AMERİKA İÇİN DE BİR TEHLİKE"

Hall: “26 eyalette 72 bin öğrencileri var. Okulların bu gruba sağladığı şey, para ve prestij oluyor. Gülen Hareketi’nin üyeleri, çoğu zaman H1-B vizeleri ile buraya geliyorlar, ama aslında bu vize için gerekli herhangi bir öğretmenlik deneyimleri, uzmanlıkları yada sertifikaları yok. Buradaki okulları kendi amaçları için kullanıyorlar. Örneğin siyasetçilerle tanışmak için kullanıyorlar, siyasileri okullara davet ediyorlar. Bu kişileri Türkiye hakkında kendi yorumlarıyla besliyorlar. Açıkçası buradaki okullar, Türkiye’nin içinde kurdukları paralel toplum gibi. Okullar sistemin küçük bir örneği durumunda. Elbette ki bu işten çok büyük paralar elde ediyorlar. Sadece 2014 yılında vergi gelirlerinden 729 milyon dolar kazandılar”.