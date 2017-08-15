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Çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı çıkabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kore yarımadasındaki gerginliğin artmasının yeni bir dünya savaşına neden olabileceğini söyledi.

15 Ağustos 2017 Salı 16:40
Çarpıcı iddia: Yeni bir dünya savaşı çıkabilir

Letonyalı Baltkom radyosuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Birçok kez Kore yarımadasında uçurumun kenarına gelindiğini söylemiştik. Ancak buna rağmen her gün Pyongyang’ın söylemlerini ve Washington’dan gelen açıklamaları duyuyoruz. Bu açıklamaların birbirinden farksız olması da paradoks. İki taraftan da açık bir güç kullanma tehdidi mevcut. Bir savaş çıkarsa, bu savaş uluslararası hukukun tamamen çiğneneceği küresel bir savaş olur. On binlerce, yüz binlerce sivil ölür" dedi.

ABD’nin diplomatik yollarla tüm uluslararası krizleri çözme imkanı olduğunu belirten Zaharova "Ama tüm bunlar unutuluyor" dedi.

"NÜKLEER TEHDİT, BÖLGESEL DEĞİL KÜRESEL"

Rusya ve Çin’in Kuzey Kore’nin füze denemeleri ve ortak ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının durdurulmasını öngören "karşılıklı olarak dondurma" teklifinde bulunduğunu hatırlatan Zaharova, ekolojik tehditlere de değindi.

Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan açıklamalara göre Zaharova, "Etrafı okyanusla çevrili bir ülkeden söz ediyoruz. Böyle bir tehdit bölgesel olmaktan çok küresel. 2017 yılında insanlar nükleer silahın ne gibi bir tehdit oluşturduğunu, yani bunun tüm dünya için bir tehdit olduğunu anlamazsa, konuşmanın ne anlamı var ki" dedi.

ABD- KUZEY KORE GERİLİMİ

BMGK, temmuz ayında yaptığı iki füze denemesinin ardından Kuzey Kore’ye yaptırım kararı almıştı. Yaptırımların kabul edilmesinden sonra ABD ve Kuzey Kore karşılıklı saldırgan söylemlerde bulunmuş, Pyongyang, "ABD’den intikam alacağı" şeklinde açıklama yapmıştı. Bunu ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore’nin nükleer tehditlerine devam etmesi halinde "ateş ve gazapla" karşılaşacağı yönündeki karşılığı izlemişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:40
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