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Çarpıcı iddia: Türkiye'den ABD'ye İncirlik mesajı!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelerde İncirlik Üssü'nün kullanımının ilk kez dile getirildiğini iddia etti.

18 Ocak 2018 Perşembe 23:47
Çarpıcı iddia: Türkiye'den ABD'ye İncirlik mesajı!

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Abdulkadir Selvi, İncirlik Hava Üssü'nün kapatılma ihtimalini değerlendirdi.

"SON GÖRÜŞMEDE İNCİRLİK MESAJI VERİLDİ"

Selvi programdaki konuşmasında, ABD ile yapılan son görüşmelerde, 'Türkiye'de halk İncirlik ve Kürecik üslerini sorguluyor' mesajının iletildiğini söyledi.

Selvi'ye göre ABD tarafından dün ve geçtiğimiz günlerde gelen açıklamalar da bu mesajla alakalı.

"TÜRKİYE BUNU İLK KEZ YAPTI"

Abdulkadir Selvi yorumunda, iki ülke arasında gerginlikler yaşansa da ve Türkiye'de halk sık sık bu üsleri gündeme getirse de Türkiye tarafının ilk kez bu konuyu masaya getirdiğini belirtti.

Türkiye ile ABD arasında son görüşme geçtiğimiz gün Kanada'da dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Rex Tillerson arasında gerçekleşmişti.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 23:47
  1. Abdulkadir Selvi
  2. İncirlik Hava Üssü
  3. Kürecik
  4. ABD
  • Mehmet özdamar Mehmet özdamar 1 sa önce
    abd apaçık düşmanımzne kadar üstü varsa kapatın burada ne işleri var bu soysuzların
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