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Çarpıcı iddia: Trump sorguya çekilecek!

Washington Post gazetesi, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.

09 Ocak 2018 Salı 02:34
Çarpıcı iddia: Trump sorguya çekilecek!

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, "Rusya soruşturması" kapsamında Başkan Donald Trump'ı sorgulayabileceği iddia edildi.

Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.

İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 02:34
  1. Robert Mueller
  2. Donald Trump
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