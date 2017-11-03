Çarpıcı iddia: Bazı ilçeler Türkiye değil

Gazeteci-yazar Mehmet Tezkan'ın emniyet kaynaklarına dayandırdığı yazısında terörist sayısının tahmin edilenin çok üstünde olduğunu iddia etti:

Tezkan'ın söz konusu yazısında yazısında şu ifadeler yer aldı:

Topraklarımız terörist kaynıyor..

PKK, FETÖ, DHKP-C bir yana, Suriye’ye gidip IŞİD saflarında çatışan 1500 Türk’ten 900’ü geri dönmüş..

Aramızda yaşıyorlarmış!.

Aramızda yaşayan sadece IŞİD’li Türkler olsa iyi, Araplar var, Çeçenler var, Özbekler var, var oğlu var.. Türkiye merkez üssü gibi..

Önceki gün Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.. 283 IŞİD militanı yakalanmış; 96’sı Türk, 187’si yabancıymış!. Dikkat!. Yabancı militan sayısı daha fazla..

İstanbul polisi büyük iş başardı.. 29 Ekim Bayramı’nı kana bulamak isteyen iki IŞİD militanını yakalamakla kalmadı, onlarla bağlantılı hücreyi çökertti.. Deşifre olan planları dehşet..

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Suriye sınırına duvar çektik.. Açık sınır politikasından devasa duvar politikasına geçtik ama bir hayli geç kaldık galiba..

Bazı ilçeler Türkiye değil

Ne yabancı düşmanlığı yapıyorum..

Ne mültecileri hor görüyorum..

Bir gerçeğin altını çizmek istiyorum.. Bazı iller, bazı illerin bazı ilçeleri Türkiye değil..

Orada yaşayan insanlar kim belli değil..

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Yaşadığım kentten, İstanbul’dan örnek vereyim..

Laleli, Aksaray, Zeytinburnu, Fatih sanki bizim ülkenin semtleri değil.. Zeytinburnu’na git, bütün tabelalar Arapça..

Sadece Araplar yok, Çeçenler de orada, Özbekler de, Kazaklar da.. Reina’yı basan Özbek militan oradan çıktı..

Beyoğlu taraflarına gel, Afrikalı kaynıyor..

Hele Aksaray Somali vatandaşından Ugandalısına.. Suriyelisinden, Pakistanlısına orada.. Çetesiyle, mafyasıyla, kadın ticaretiyle, uyuşturucu pazarıyla oradalar..

İnanmayan, itiraz eden, abartıyorsun diyen Emniyet’e sorsun.. Veya bir akşam benimle Aksaray’a gelsin.. Sabaha kadar turlayalım.. Korkmazsa tabii..