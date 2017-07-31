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Metin Külünk'ten çarpıcı mesaj: FETÖ'cüler 'Mürted' ilan edilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk FETÖ'cüleri kastederek "Türkiye'nin önde gelen dini alimlerinin toplanıp bunları mürted ilan etmesi gerekir" dedi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:19
Metin Külünk'ten çarpıcı mesaj: FETÖ'cüler 'Mürted' ilan edilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ tehdidinin geçmediğini, bunlardan "sahtekar, yalancı, iki yüzlü" gibi tabirlerle kurtulmanın mümkün olmadığını belirterek, "Türkiye'nin önde gelen dini alimlerinin toplanıp bunları mürted ilan etmesi gerekir" dedi. Külünk, 100 alime mektup yazıp FETÖ için toplanmaları ve mürted ilan etmeleri çağrısı yapacağını açıkladı. Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Külünk, FETÖ tehdidinin halen devam ettiğini belirterek, "Bu örgüt, emperyalizme itiraz edecek bütün kavramları tükettirdi. Ama küresel güç merkezi bu coğrafyayı bırakmayacak. O nedenle yarın bu örgütün yerine başka bir örgüt çıkarırlar. Biz bu örgüte sıkışıp kalırsak ve asıl bu örgüt üzerinden yapılanları görüp tedbir almazsak, bu örgüt gider başka bir örgüt gelir" diye konuştu

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:19
  1. dini lider
  2. FETÖ
  3. Metin Külünk
  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Kendilerini kurtuluşa ve felaha ulaşmış, kendi dışındakileri karanlıkta debelenenler olarak gösterip Müslüman zeki öğrenci avına çıkarak ve ailelerini ikna ederek herkesi bir şekilde bu işin içine çekerek zulmettiler. Her şey açığa çıktığına göre bunları kasti aşağılama anlamı çıkarılmayacak şekilde her şey yapılmalı.
  • alaettin kılıç gurun alaettin kılıç gurun 2 sa önce
    fetonunyaptıklarını yapacak olduklarını ancak israil ruhlu azılıtoplum yapar
  • VatanimVatanim2 sa önce
    Vatana ve millete ve dine yaptiklari zarari bilenler tecessus ayetinden korktuklari icin seslerini cikaramamaktadirlar. Bu konuda alimlerin bize yol gostermesi gerekir ki vatan millet ve dinimiz selamette kalsın.
  • emin abdulhamidemin abdulhamid2 sa önce
    Laik devletin mürtedlikle falan ne ilgisi olur? Hakikaten birilerine mürted, kimilerine şehid gazi vs. demek istiyorsanız anayasadan laikliği kaldırın zira bunlar dini vasıflar. Yok eğer kaldıramıyorsanız en azında teklif edilmesi yasağını kaldırın!
  • ferhat Özturan ferhat Özturan 2 sa önce
    iyi güzeldeAkp içinde By lcok kulananlara,Fetoculara neden dokunmuyorsunuz?Üstelik dünfeto ile ilişkileri ve damadının ilişkileri sabit dediğinizArınç ve Gül gibi adamları neden partiye geri çağırıyorsunuz.Bu Akp nin Feto ile mucadeleyi sulandırdığının,samimi olmadığının kanıtıdır.
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