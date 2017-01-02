Çarpıcı detay: 'Teröristin sağ ayağına dikkat'

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Beşiktaş Ortaköy'deki Reina'ya yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis saldırının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti.

Saldırıya ait görüntüleri analiz eden Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, teröristin eğitimli bir saldırgan olduğunun anlaşıldığına dikkat çekerek, terörist için "yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" dedi.