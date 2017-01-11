Çarpıcı araştırmada dikkat çeken sonuç… Hitler’e rağbet arttı

Yazarı Adolf Hitler olan "Mein Kampf" (Kavgam) kitabının eleştirel olarak tekrar yazılmış versiyonu Almanya'da en çok satılanlar listesinde ilk sıralara yerleşti. Elde edilen verilere göre genç ve orta yaşlı bireylerin ilgisini çektiği belirtilen iki ciltlik kitabın satış oranlarının beklenenin çok üstüne çıktığı ifade ediliyor.

Yaklaşık olarak 3,500 açıklama içeren Hitler'in Mein Kampf kitabının kritik baskısı akademisyenler ve tarihçilerden oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Orijinal hali 1920'de yayımlanan kitap daha sonra yayımlanan baskıları yedi yıl boyunca yasaklandı. Münih'te bulunan Çağdaş Tarih Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya genelinde Der Spiegel’in en çok satanlar listesinde 85 bin baskısıyla birinci oldu.

Enstitü direktörü Andreas Wirsching'in yaptığı açıklamaya göre, üstün Aryan ırkını savunan eserin yayınlanmadan önce şiddetli tartışmalara neden oldu. Wirsching, bir taraftan eserin yeni baskısıyla yayımlanması Almanya'daki çirkin bir çağın aydınlatılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu savundu.

Bir sene öncesine kadar yasaklı kitaplar arasında sayılan, nasyonal sosyalizmin kurucusu ve Nazi Almanya'sının baş aktörü olan Hitler'in propaganda kitabı "Mein Kampf" eleştirel biçimde tekrar yazıldıktan sonra geçtiğimiz sene satışa sunulmuştu.

Kaynak: New York Times