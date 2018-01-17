Çarpıcı Afrin yorumu! 'Hiç savaşmadan...'

Gazeteci Fehmi Koru bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında başlayacak dediği Afrin operasyonuna değindi.

Koru, PYD'nin adeta yuvası haline gelen Afrin'de, "Acaba Türkiye'ye bir kumpas mı kurulmak isteniyor?" sorusunun cevabını aradı. Afrin konusunda Türkiye'yi uyaran Koru'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

(...) Türkiye güvenliği açısından sınırlarının hemen ötesindeki gelişmelerden tedirgin; her an askeri bir müdahalede bulunacakmış gibi hazır, ancak sözlü tehditler sürdürülmesine rağmen müdahalede acul davranılmıyor.

Rahatsız olmakta da teenni ile hareket etmekte de haklı Türkiye.Sınırın öte tarafında PYD/YPG güçleri de var, ama onların hemen yanı başında ABD ve Rusya da varlığını hissettiriyor. (...)

TÜRKİYE'YE KUMPAS MI KURULDU?

(...) Yine de Türkiye ihtiyatını koruyor. Bu iyi. Acaba Afrin üzerinden bir oyuna getirilmek isteniyor olunabilir mi? Son zamanlarda siyasette en fazla kullanılan sözcük ‘kumpas’… Gerçi Afrin ile ilgili olarak bu sözcüğün kullanıldığını henüz işitmedik, ama başka bir çok konuda Türkiye’ye dışarıdan ‘kumpaslar’ kurulduğuna dair yetkili ağızların açıklamaları belleklerde taze. ‘Kumpas’ Afrin için de kullanılabilecek bir sözcük mü?Eski müttefikimiz ABD’nin? O değilse bile yeni müttefikimiz Rusya’nın?

TÜRKİYE UYANIK OLMAK ZORUNDA

Bunların ikisi de gerektiğinde muhataplarına ‘kumpas’ kurabilen ülkeler; ikisinin de örtülü operasyon sabıkaları hayli fazla… Uyanık olmak ve tedbirli davranmakta yarar var. Türkiye’nin sınırları ötesindeki gelişmelerden tedirginlik duyması ve etrafında güvenlik riski oluşturacak oluşumları önlemek istemesi doğal; ancak bunu riski büyütmeden ve varlığını daha büyük bir tehdit altına düşürmeden yapması da şart.

EN TEHLİKELİ SENARYO NE?

En tehlikeli senaryo, sınır-ötesi müdahalenin Türkiye’nin içine sıçrayacak bir yangını ateşlemesidir. Çinli stratejist Sun Tzu’nun binlerce yıl önceden belirlediği gibi, “En büyük zafer hiç savaşmadan elde edilen zaferdir.” Türkiye sözlü çıkışlar ve açıklamalarla istediği sonucu savaşmadan almaya çalışıyor. Doğru tavır da budur. (...)