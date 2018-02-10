Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'

Amerika'da bir çok grup olduğunu ve bu grupların etkinliğini anlatan Sibel Edmonds, kimisinin Trump nefretiyle kimisinin çıkar güdüsüyle Beyaz Saray kararlarını sabote ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

PAPAZ DEĞİŞİMİ NEDEN OLMADI



"Türkiye-ABD ilişkilerini değil, ABD Başkanı’nı ve ABD’yi sabote ediyorlar. Erdoğan, “Verin sizdeki papazı, verelim bizdeki papazı” demişti. Eğer bu iş Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve FBI’a kalsaydı, Gülen çoktan Türkiye’ye iade edilmişti.

CIA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve FETÖ gibi faktörler var. Düşünün, CIA o kadar etkili ki, Beyaz Saray’ın bile emir veremediği isimler var CIA’de.

FBI'DA EN ÇOK ARAŞTIRILAN İSİM: GÜLEN



Bakın, FBI’da, hakkında, suça ilişkin en çok dosya olan, araştırma yapılan isim Gülen. Ben FBI’da çalışıyorken, Gülen hakkında sürekli araştırma yapılıyordu. Ama gelin görün, FBI Direktörü Mueller gibi bir isim gelip dosyayı kapatabiliyor."



Kaynak: Akşam