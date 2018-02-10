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Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'

Eski FBI çalışanı Sibel Edmonds,FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesine ilişkin 'Eğer bu iş Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve FBI’a kalsaydı, Gülen çoktan Türkiye’ye iade edilmişti.' dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:35
Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'

Amerika'da bir çok grup olduğunu ve bu grupların etkinliğini anlatan Sibel Edmonds, kimisinin Trump nefretiyle kimisinin çıkar güdüsüyle Beyaz Saray kararlarını sabote ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

PAPAZ DEĞİŞİMİ NEDEN OLMADI

"Türkiye-ABD ilişkilerini değil, ABD Başkanı’nı ve ABD’yi sabote ediyorlar. Erdoğan, “Verin sizdeki papazı, verelim bizdeki papazı” demişti. Eğer bu iş Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve FBI’a kalsaydı, Gülen çoktan Türkiye’ye iade edilmişti.

CIA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve FETÖ gibi faktörler var. Düşünün, CIA o kadar etkili ki, Beyaz Saray’ın bile emir veremediği isimler var CIA’de.

FBI'DA EN ÇOK ARAŞTIRILAN İSİM: GÜLEN

Bakın, FBI’da, hakkında, suça ilişkin en çok dosya olan, araştırma yapılan isim Gülen. Ben FBI’da çalışıyorken, Gülen hakkında sürekli araştırma yapılıyordu. Ama gelin görün, FBI Direktörü Mueller gibi bir isim gelip dosyayı kapatabiliyor."

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:35
  1. Eski FBI çalışanı Sibel Edmonds
  2. fetö
  3. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • Kadir bashoruzKadir bashoruz23 dk önce
    Bir insan neyi vermek istemezmesela canini vatanini ailesini dostunubir soyguncuyla karsilastin cebindeki paralari ver deyince verirmi cani pahasina olur yine vermez verse cani kurtulacak yine para kazanir direnir olur para yine soyguncu alir direnen bunu bir kahramanlik sanir ben bunu niye anlatdim ister ulke ister bir kurulus bir anlam cikarsin vermiyorsa onun ruhu kadar degerli
  • HamidoHamido38 dk önce
    Bu şu anlama da geliyor. Ohain şarlatanın kamuya sızdırdığıasker savcı hakim vs. çok adamı ( çokfetöcü) var ve bunları darbe yapmaya hazırlayabılirler.
  • ihsanihsan40 dk önce
    abd nin dış işleri bakanınla ne konuşacaksınız bunu konuşub güleni
  • hercaihercai1 sa önce
    Iade miade etmeyin, orda kalsin, orda gomulsun! En azindan turk topraklari kirlenmez! Etseniz de etmeseniz de biz onun kim oldugunu sizden iyi biliyoruz!
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