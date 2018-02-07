Carlos Carvahal'lı Swansea City'ten 8 gollü galibiyet!

İngiltere FA Cup 4. Tur tekrar maçında Premier Lig ekiplerinden Swansea City, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Notts County'i kendi sahasında ağırladı. Mücadele ev sahibi ekip 8-1'lik skorla kazandı ve bir üst tura adını yazdıran taraf oldu.



Carlos Carvahal'in öğrencileri ilk maçta deplasmanda Notts County ile 1-1 kalmış ve tekrar maçı oynamak zorunda kalmışlardı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. ve 45. dakikada Abraham, 20 ve 30'da Nathan Dyer, 53'te Kyle Naughton, 57'de Wayne Routledge, 65'de Tom Carroll, 82'de Daneil James kaydetti.



Notts County'nin tek golü 35'te Noor Husin'den geldi.



Bu flaş skora imza atan Sweansea City'nin başında Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmış Portekizli teknik adam Carlos Carvahal yer alıyor.