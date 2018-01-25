Carles Puigdemont'un adaylığını yargıya götürülecek

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, düzenlediği basın toplantısında, Puigdemont hakkında tutuklama kararı bulunduğunu hatırlatarak bu yüzden Katalan liderin yeniden başkan olamayacağını ifade etti.

Danıştaya bu konudaki görüşünün sorulduğunu açıklayan Santamaria, merkezi hükümetin haklı bulunması durumunda Anayasa Mahkemesinden derhal Puigdemont'un başkanlığına ilişkin oylamanın durdurulmasını isteyeceklerini bildirdi.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermişti.

27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı.

Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.