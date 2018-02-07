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Carles Puigdemont, "sürgün hükümeti" istiyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un Katalonya'yı Brüksel'den yönetmek için "sürgün hükümeti" kurmak istediğini duyurdu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:35
Carles Puigdemont, "sürgün hükümeti" istiyor

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Puigdemont, Barcelona'daki hükümete ek olarak kaçtığı Brüksel'de bir "sürgün hükümeti" kurmak istediğini, Katalonya'daki hükümete de kendi partisinden bir yardımcı atayacağını belirtti.

"Cumhuriyet Konseyi" olarak adlandırılacak "sürgün hükümetinin" kuruluş tarihinin 18 Şubat olabileceğine işaret eden Puigdemont, yemin törenini de Brüksel'de gerçekleştireceğini söyledi.

Hakkında tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamaları nedeniyle tutuklanma kararı bulunan Puigdemont'un, İspanya'ya ayak bastığı anda tutuklanması bekleniyor.

Süreç

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi 1 Ekim 2017’de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmişti.

Referandumdan çıkan sonuca göre Katalonya yerel parlamentosunda 27 Ekim 2017’de yapılan gizli oylamada, Katalonya Özerk Yönetimi tarafından tek taraflı bağımsızlık kararı alınmıştı.

Katalonya Özerk Yönetimi’nin tek taraflı bağımsızlık kararı üzerine olağanüstü toplanan İspanya hükümeti, senatonun da onayıyla, anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koyarak yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmişti.

İspanya merkezi hükümeti, bölgede 21 Aralık 2017'de erken yerel seçime gidilmesi kararı da almıştı.

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmıştı. Eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ile dört eski bakan ise Belçika’ya kaçmıştı.

Katalonya Özerk Bölgesi’nde 21 Aralık 2017’de gerçekleşen erken seçimlerde, bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı partiler, yüzde 50’nin altında oy alsa da 135 üyeli yerel parlamentonun 70 üyesini elde ederek iktidarda kalmayı başarmıştı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:35
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