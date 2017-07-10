Cari açığa ilaç olacak! Geri sayım başladı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nce (SOCAR), Türkiye'ye gerçekleştirilecek toplam 19,5 milyar dolarlık yatırımın 12,6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığı bildirildi.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, yaptığı açıklamada, şirketlerinin geçen yıl Türkiye’ye yatırım yapan en büyük dış yatırımcılardan biri olduğunu kaydetti.

Abdullayev, Petkim, Petlim, STAR Rafineri ve Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi dev projeleri kapsayan ve bugüne kadar toplam 18 milyar dolar olarak açıklanan yatırım planlamalarının revize edildiğini aktararak, "Şimdi Türkiye'ye planlanan 19,5 milyar dolarlık yatırımın, 12,6 milyar dolarlık kısmı tamamlandı. Ege Bölgesi’nin en derin limanı olan Petlim’in ardından şu ana kadar yüzde 90’ı tamamlanan ve gelecek yıl faaliyete başlayacak olan STAR Rafineri’nin Türkiye’nin cari açığını kapatmada önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. 6 milyar dolarlık bir yatırım olan STAR Rafineri’nin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi olacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’daki Şahdeniz gazını Avrupa’ya taşıyacak projenin Türkiye ayağı olan TANAP'ın gelecek yıl ilk gazı ülkeye getireceğine de dikkati çeken Abdullayev, 2020 yılında bu hattı kullanarak 16 milyar metreküp gazı Avrupa’ya ihraç edeceklerini kaydetti.

Abdullayev, Şahdeniz projesinin ikinci fazı olan ve toplam 40 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru projesinin, Türkiye ve Avrupa’nın enerji güvenliği açısından önem arz ettiğine değinerek, "3 bin 500 kilometrelik boru hattı ve 4 bölümden oluşan projenin ilkini, yüzde 94’ü tamamlanan Şahdeniz-2 projesi, sonraki bölümlerini ise yüzde 87’si tamamlanan Güney Gaz Koridoru’nun genişletilmesi, yüzde 77,3’ü tamamlanan TANAP ve yüzde 44,7’si tamamlanan TAP boru hatlarının inşası oluşturuyor. TANAP’ın Eskişehir’e kadar olan kısmının ise yüzde 85,4’ü tamamlandı, 2018 yılı içinde Türkiye’ye ilk gaz akışını sağlamayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.