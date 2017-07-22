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Çareyi kadın kılığında kaçmakta buldular!

Terör örgütü DAEŞ üyelerinin Irak'tan kaçmaya çalışırken kadın kılığına girdikleri ortaya çıktı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
Çareyi kadın kılığında kaçmakta buldular!

DAEŞ, son dönemlerde sık sık başlarını keserek ya da yüksek binalardan atarak infaz ettiği eşcinsel erkeklerin görüntülerini yayınlarken bazı örgüt üyeleri kadın kılığına girerek Irak'tan kaçmaya çalışırken yakalandı.



Instagram'dan yayınlanan fotoğraflarda, savaş alanında zorda kalan bazı IŞİD militanlarının Irak'tan kaçmak için kadın kılığına girdikleri görülüyor.

Sunday Mirror'ın haberine göre, kontrol noktalarında yakalanan bu militanlardan bazılarının kadın gibi makyaj yaparak gözlerine far çektiği, bazılarının sütyen taktığı ve bazılarının da bıyığını bile kesme gereği duymadan kara çarşaf içinde gizlenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
  1. daeş kadın kılığı
  2. daeş terörist
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