Caretta caretta yavrularının denize yolculuğu başladı

İztuzu Plajı’nda kuluçka dönemlerini tamamlayarak kabuklarından çıkan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Yuvalarını terk eden yavrular, yaşam alanları olan maviliklere yola çıkıyor.

İlk yuvadan yavru çıkışının gerçekleştiğini aktaran Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, diğer yuvalardan önümüzdeki günlerde çoğalarak yavru çıkışı olacağını söyledi.

Kaska, “Mayıs ayındaki yumurtlama döneminin ardından yavru çıkışları başladı. Yavru çıkışları eylül ayına kadar devam edecek. İlk yavru çıkışı boğaz ağzında görüldü. Çıkışlar ile beraber bizde koruma çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Kaska, son yıllarda yavru sayılarında artış yaşandığını da sözlerine ekledi.