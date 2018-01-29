Çaresiz kalan teröristler ABD ve Rusya'ya yalvarıyor! Bizi terk edemezsiniz...

İşte Abdurrahman Dilipak'ın söz konusu yazısı:

Afrin’e doğru çıkılan seferde bir hafta geride kaldı.

Son gelen haber, Burseya’nın TSK ve ÖSO’nun eline geçmek üzere olduğu yönünde. Orada geçen gece şiddetli çatışmalar oldu, can kayıpları yaşandı. Terör örgütü büyük zayiat verdi. Beton tüneller, kuleler ve kanallarla tahkim edilmiş, mayınlanmış arazilerden geçen birlikler bütün bu tahkimatları havadan ve karadan vurarak ilerlediler.

Burseya dağlık bir bölge. Kuzeyde Türkiye sınır bölgesi var, güney tarafında Azez ve Afrin. Bu yönden stratejik bir öneme sahip. Buraya büyük tahkimat yapmışlardı. TSK’yı burada oyalamak istiyorlardı. Ama olmadı. Kanal, kule ve tünel onlar için hayati bir değere sahipti. Ama hepsi yerle bir edildi. Kanalları, tünelleri, kuleleri paratonere dönüştü ve mezarları oldu. Yani güvendikleri dağlara karlar yağdı. O tünelleri kazarken, kuleleri yaparken kendi mezarlarını kazmış oldular. TSK ve ÖSO için her kule bir işaret taşına dönüştü.

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