Çare Derneği 2017 Kurban Bayramı'nda Umut Olmaya Gidiyor

Uzakdoğu’da Filipinler Moro Müslümanlarına ve Afrika’da Somali’ye kadar bizlere dua eden mazlum ve ihtiyaç sahiplerini unutturmamaya vesile oluyor. 7 yıldır Kurban faaliyetlerini gerçekleştiren Çare Derneği’nin bu bayram belirlemiş olduğu kurban hisse bedeli yurtdışı 330 TL yurtiçi 750 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını Çare Derneği’ne bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban faaliyetleri için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban Faaliyeti Nasıl Gerçekleştirilecek

Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, 2017 yılı kurban faaliyeti kapsamında Türkiye ile birlikte 13 ülkede kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kurban Bayramı vesilesiyle sınırların ötesinden, dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara hem maddi hem manevi manada ulaşmaya ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam edecek.

3 Kıtada Kurban Faaliyeti

Afrika’dan Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'ya kadar üç kıtada muhtaçlara ve yetimlere ulaşacak Çare Derneği’nin bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği ülkeler şunlardır:

Türkiye, Filipinler, Pakistan, Uganda, Kenya, Arakan, Tanzanya, Somali, Etiyopya, Malavi, Burkina Faso, Malawi, Gana, Sudan

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

Kurbanlıklar Çare Derneği görevlilerince faaliyet yapılacak olan ülkelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair temsilcilerden gelen kesim onayları ile hisse sahiplerine kısa mesaj gönderilir.

Hisse sahiplerine kesim mesajının ardından yaklaşık 1 ay içerisinde gönderilen son mesajda kurbanlarının kesim videosu ve fotoğraflarını görebilecekleri “link uzantısı” iletilir.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Online Olarak bağış yapmak için: www.care.org.tr

ÇARE YARDIMLASMA VE KALKINMA DERNEGI

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