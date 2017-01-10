Çapulcu Levent Üzümcü'den skandal tweet!

Yaptığı muhalif paylaşımlarla sürekli tepki çeken tiyatrocu Levent Üzümcü attığı tweetle yine gündemde. Levent Üzümcü'nün, 'Anlatılan Senin Hikayendir' oyunu Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Sabancı Kültür Sarayı'nda oynanması yönünde yapılan tahsis geri çekildi. Bu karara Levent Üzümcü tepki gösterdi.
"Doğup büyüdüğüm şehrimde 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü sahne tahsisimizi geri aldı" ifadelerini paylaşan Üzümcü, "Zulmünüz artsın" dedi.
İşte o paylaşım...
Levent Üzümcü'nün bu tweetine sosyal medyadan tepki yağdı. Üykemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle bir çok organizasyonun iptal edildiğini,ya da ertelendiğini belirten yorumcular Üzümcü'ye yerden yere vurdu...
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