Çapulcu Barbaros Şansal millete hakaretler yağdırdı

Barbaros Şansal adlı çapulcu sosyal medyadan yayınladığı yeni yıl mesajında millete hakaretler yağdırdı.

Çapulcu Barbaros Şansal millete hakaretler yağdırdı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 08:59
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Barbaros Şansal adlı çapulcu sosyal medyadan yayınladığı yeni yıl mesajında millete hakaretler yağdırdı.

Her fırsatta Türkiye'ye hakaretler yağdıran Şansal, yeni yıl mesajında bu kez de 2016 yılında yaşanan ve milyonların içini acıtan terör olaylarıyla dalga geçti.

Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından yine Türkiye'ye hakaretler yağdırdı.



SINIRLARI ZORLADI

Yılbaşı tatilini geçirmek üzere gittiği Kıbrıs'tan, anavatana, 'B*kunda boğul Türkiye' diyerek seslenen ve rezilliğin sınırlarını zorlayan Şansal şu ifadeleri kullandı;

'Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın'

 
EtiketlerSosyal MedyaKıbrısBarbaros Şansal
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