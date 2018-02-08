Çapkın ve Mutlu'ya 15 yıl hapis!

FETÖ'den yargılanan eski İstanbul Valisi Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada, Hüseyin Çapkın ev hapsi ile tahliye edilmiş, Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verilmişti