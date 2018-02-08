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Çapkın ve Mutlu'ya 15 yıl hapis!

FETÖ davasında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:45
Çapkın ve Mutlu'ya 15 yıl hapis!

FETÖ'den yargılanan eski İstanbul Valisi Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada, Hüseyin Çapkın ev hapsi ile tahliye edilmiş, Hüseyin Avni Mutlu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verilmişti

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 13:45
  1. Hüseyin Avni Mutlu
  2. Hüseyin Çapkın

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