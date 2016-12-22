Capgras sendromu nedir?

Capgras sendromu, ilk kez 1923 yılında Fransız Psikiyatr Capgras tarafından psikolojik bir rahatsızlık olarak tanınmıştır. Öte yandan bu sendrom nadir olarak görüldüğünden hakkında çok fazla araştırma yapılmamaktadır.

Capgras sendromunun belirtileri nelerdir?

Capgras sendromu yaşayan hastalar duygusal bağ kurduğu kişiler, eşyalar ya da hayvanlara karşı yabancılaşırlar. Kişilerin yüzlerini hatırlamakla birlikte, onlarla ilgili duygulara erişemezler. Bağ kuramadıkları kimselerden kaçmaya ve konuşmamaya başlarlar. Onları, kendisine zarar vermek isteyen veya kendisi üzerinden menfaat sağlamaya çalışan sahtekarlar olarak tanımlarlar. İlerlemiş vakalarda ise hastalar, güvenmedikleri kişilere karşı saldırganlaşabilirler. Bu kimselerden kurtulunamayacağını düşündüğünde ise intihar etmeye kalkışabilirler.

Capgras sendromunun nedenleri nelerdir?

Beyinin paryetal lobunda meydana gelen travmalar veya tümörler capgras sendromuna yol açabilmektedir. Adaptasyon ve güven problemleri ise bu sorunu tetiklemektedir.

Capgras sendromu nasıl tedavi edilir?

Capgras sendromu tedavisi soruna göre değişim göstermekle birlikte genellikle doktor tarafından verilen antipsikolojik ilaçlar kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ise cerrahi müdahaleler gerekebilir.