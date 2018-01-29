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Cape Town’da Müslümanlar ellerini semaya açtı

Cape Town'da yaklaşık üç yıldır yaşanan kuraklıktan dolayı kentte yaşayan Müslümanlar, sabah namazının ardından bir futbol sahasında toplanarak yağmur duası etti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:51
Cape Town’da Müslümanlar ellerini semaya açtı

Güney Afrika’nın Cape Town kentinde yaklaşık üç yıldır kuraklıkla mücadele eden Müslümanlar, yağmur duasına çıktı.

Müslüman Ulema Konseyinin (MJC) düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Müslümanlar, yağmur namazı kılıp hep beraber dua etti.

Etkinlikte konuşan ilahiyatçı İbrahim Gabriels, olağanüstü bir dönemden geçtiklerini belirterek, yağmur duasının her mahallede sürekli yapılması ve herkesin birbirini su tasarrufu konusunda bilinçlendirmesi ve teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

SUSUZLUĞA KARŞI AFET OPERASYON MERKEZİ KURULDU

Öte yandan Cape Town Belediyesinden yapılan açıklamada, Western Cape eyaletindeki barajlarda suyun bitme noktasına geldiği bildirildi.

Açıklamada, 12 Nisan’da barajlardaki suyun tamamen tükeneceğinin öngörüldüğü ve muhtemel felaketlere karşı belediye tarafından Afet Operasyon Merkezi (DOC) kurulduğu belirtildi.

Belediyenin barajlardaki doluluk oranının yüzde 13’e düşmesi durumunda şehrin su vanalarını kapatacağını duyurması üzerine vatandaşlar evlerinde su stokları yapıyor. Barajların mevcut doluluk oranı ise yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:51
  1. Western Cape
  2. Müslüman Ulema Konseyi
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