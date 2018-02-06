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Cape Town kuraklık ve susuzlukla boğuşuyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci kenti Cape Town kuraklık ve susuzluk sorunu yaşanıyor.

06 Şubat 2018 Salı 11:44
Cape Town kuraklık ve susuzlukla boğuşuyor

Şiddetli kuraklık ve susuzluk nedeniyle Cape Town'da 11 Mayıs'ta vanaların tamamen kapatılması gündemde.

Eğer bu önleme başvurulsa, halk sadece polis gözetimi altında şehrin 200 noktasında kurulacak depolardan su temin edebilecek. Günlük kişi başı su tüketimi de 25 litre ile sınırlandırılacak. 25 litre uzmanlara göre bir insanın günlük hijyen ihtiyacını sağlayabilecek minimum su miktarı. Almanya'da kişi başına günlük su kullanımı ise 120 litre.

En fazla iki dakika duş

Öte yandan yetkililer su tasarrufu için bir bizi öneride de bulundu. Bunlar arasında duş süresinin iki dakika ile sınırlandırılması, duşta kullanılan su ile tuvalet rezervuarının doldurulması gibi tavsiyeler yer alıyor.

Geçtiğimiz üç kış boyunca yeterli yağış almayan Cape Town'da günde toplam 550 milyon litre su tüketiliyor. Tüm önlemler sayesinde bu miktarın 450 milyon litreye düşmesi amaçlanıyor.

Cape Town Belediye Başkanı Patricia De Lille "Kent sakinlerinin çoğu, durumun aciliyetinden habersiz gibi görünüyor. Vanaların kapanabileceğine inanmıyor gibiler" diyor.

Suçlusu iklim değişikliği mi?

Cape Town Üniversitesi'nden çevre uzmanı Kevin Winter, bölgedeki susuzluğun iklim değişikliği nedeniyle yaşandığı görüşünde. Tek çarenin suyu idareli kullanmak olduğunu söyleyen uzman, "İklim değişikliğinin yan etkilerinin önüne geçecek planlar yapılmaya başlanmıştı ancak bunlar hep uzun vadeli planlardı. Etkiler beklediğimizden de önce görülmeye başlandı" diyor.

Cape Town'de yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor. Her yıl yaklaşık 2 milyon turist de şehri ziyaret ediyor. Otel ve turistik konaklama tesislerinin bu kısıtlamalardan ne şekilde etkileneceği henüz kesinlik kazanmış değil.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:44
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