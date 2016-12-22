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Çapa Eğitim Kurumu’ndan Suriyelilere yardım

Çapa Eğitim Kurumları, ülkelerinde yaşanan iç savaş yüzünden mağdur olan Suriyelilere gönderilmek üzere yardım kolisi hazırladı.

Çapa Eğitim Kurumu’ndan Suriyelilere yardım
Eklenme: 22 Aralık 2016, 20:42
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Gıda, giyim, temizlik ve bebek malzemelerinden oluşan yardım paketleri, Özel Çapa Eğitim Kurumları Kurucusu Maksut Konyar tarafından, Uluslararası Şefkat Derneği Başkanı Mehmet Mazi’ye teslim edildi.

Suriye’de çıkan iç savaşın diğer Arap ülkelerindekinin aksine yıllardan beri devam ettiğini belirten Maksut Konyar, “Bir kısım Suriyeli ülkemize sığındı ancak hala ülkelerinde bombalar altında inip inim inleyen Suriyeliler var. Hastaneden yoksun, gıda bulmakta zorlanan, üşüyen, bebeklerin ihtiyaçlarını bile karşılayamayan mağdur durumdaki Suriyelilerin bir nebze dertlerine çare olmak istedik.” dedi. Maksut Konyar, bu yardımların Suriye’deki Suriyelilere ulaşmasına vesile olan Uluslararası Şefkat Derneği Başkanı Mehmet Mazi’ye de teşekkür etti.

3 TIR HAZIRLANIYOR

Uluslararası Şefkat Derneği Başkanı Mehmet Mazi de, derneklerinin dünyadaki bütün mağdurlara yardım etmek amacıyla kurulduğunu ancak son yıllarda Suriyelilere ağırlık verdiklerini ifade etti. Hem ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilere hem de Suriye’den çıkamayan Suriyelilere yardımda bulunmaya çalıştıklarını belirten Mazi, şunları söyledi:

“Suriye’de özellikle de bu günlerde Halep’te insanlık dışı şiddete maruz kalan Suriyeliler hepimizi derinden üzüyor. Evinden, barkından olan milyonlarca insan, yiyecek, içecek, ilaç ve zorunlu olan birçok ihtiyaçtan mahrum durumda. İnsanlık görevimizi yerine getirmek amacıyla onlara yardımda bulunmak durumundayız ve bu amaçla 3 TIR yardım malzemesi hazırlayıp Suriye’ye göndermeyi planladık. Hayır sever vatandaşlarımızdan, kurumlarımızdan gelen yardım malzemelerini derneğimizde toplayıp tasnif ediyoruz. Bu yardımları en kısa zamanda oraya ulaştıracağız.”

Mehmet Mazi, Uluslararası Şefkat Derneği bünyesinde yer alan ve Suriyeli çocukların öğrenim gördüğü okul ve yine Suriyelilere yönelik hizmet veren sağlık merkezi ile biçki-dikiş kursu hakkında da bilgi verdi.

Müslüm Aktürk/ İSTANBUL

 
EtiketlerÇapa Eğitim Kurumu
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