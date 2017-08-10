Çapa Bilim Koleji'nden üstün başarı

Müslüm Aktürk / İSTANBUL - 2016-2017 TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) Sınavı yerleştirme tercih sonuçlarını MEB e-Okul’da erken açıkladı. 2017 TEOG yerleştirme tercih sonuçları bakanlık tarafından sürpriz bir kararla 4 gün önceden yayınlandı. 1 milyon 174 bin öğrenciden 935 bin 241'i ortaöğretim kurumlarına girdi.

TEOG sınavında önemli başarı elde eden Çapa Bilim Koleji öğrencileri, Kabataş, Çapa Fen Lisesi, Vefa Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi gibi Türkiye’nin en iyi okullarını kazandı.

TEOG yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Çapa Bilim Koleji Kurucusu Maksut Konyar “Çapa Bilim Koleji kaliteli bir eğitim anlayışından yola çıktığı ilk günden beri özverili ve disiplinli çalışmalarının hasat zamanını yaşıyor. TEOG sınavına giren her 4 öğrencimizden 1’i 120 sorunun tamamını, diğer öğrencimiz de tamamına yakınını doğru cevaplamıştır. Öncelikle sınava giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ektiğimiz tohumlar filizlerini verdi. Büyük bir keyifle ve gururla bu anı yaşıyoruz. TEOG'da üstün başarı göstererek Kabataş Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Vefa Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi gibi en iyi ve en gözde liselere yerleşen öğrencilerimizi gururla kutluyoruz. Eğitim hayatlarında daha nice başarıların kendileriyle birlikte olmasını diliyoruz.” dedi.

BAŞARININ SIRRI

Çapa Bilim Koleji’nin başarısının sırrını açıklayan Okul Kurucusu Maksut Konyar “Başarının tesadüf olmadığına inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini ön planda tutarak hedefe ulaşma yolunda ‘öğrencilerimizin geleceklerini nasıl daha iyi şekillendirebiliriz?’ diye her gün araştırmaya ve kendimize yeni yollar çizmeye azami özen gösteriyoruz. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile eğitim sisteminde fark oluşturacak, öğrencilerimizi dünya standartlarında donanımlı ve geleceği şekillendiren bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bakırköy kampüsümüzde ilk yılımızda elde ettiğimiz bu üstün başarı işimize olan saygımızdan, eğitime olan inancımızdan ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza olan sevgimizden geliyor. 2017-2018 yılında Ataşehir’de açılacak olan iki kampüsümüz ile de aynı başarıyı elde edeceğimize yürekten inanıyorum.” diye konuştu.