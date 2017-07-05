Canlı yayınında yanlışlıkla kendini zehirledi

Teknolojinin hayatımıza bütünüyle yerleşmesiyle yeni meslekler de türedi. Günümüzde özellikle gençler, YouTube’da komik, eğlenceli ve ilginç videolar çekerek takipçi kazanmaya gayret gösteriyor. Bu şekilde YouTube’da fenomen olarak gelir elde etme yoluna gidiliyor.

İşte Çin’de bu amaçla canlı yayın yapan 26 yaşındaki Zhang isimli bir genç kız zehirlenerek ölümden döndü. Zhang, Aloe Vera’nın faydalarını göstermek için Meksika’dan sipariş ettiği bir bitkiyi ısırdı. Fakat ısırdığı bitkinin, zehirli bir bitki olan Agave Americana olduğunu bilmiyordu.

Isırdıktan sonra tadının lezzetli olduğunu söyleyen Zhang, sonrasında tadının çok acı olduğunu ifade etti. Bir süre sonra ağzı uyuşan ve boğazı yanan kadın yayını kesip hastaneye gitti. Talihsiz genç kızın yediği bitkiden ortaya çıktı ve ölümden döndüğü anlaşıldı. Zhang hastaneye gitmekte geç kalsaydı, Agave Americana bitkisi yüzünden hayatını kaybedebilirdi.

Cornell Üniversitesi’nde yapılan incelemeye göre, Agave Americana birçok zehirli madde içeriyor. Bitkinin özsuyu yüksek oranda tahriş edici yağlar içeriyor ve bitki kendi içinde zehirli miktarlarda kalsiyum oksilat raphidleri barındırıyor.