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Canlı yayınında intihar girişimi!

Adana’da yaklaşık 35 milyon lira borcu olduğu ileri sürülen ve bu nedenle intihar girişiminde bulunan kişi, vali, büyükşehir belediye başkanı ve emniyet müdürü olay yerine gelince ikna edildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:18
Canlı yayınında intihar girişimi!

Olay, Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir petrol istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.00 sıralarında bir süre önce petrol satın alan ve girdiği inşaat işleri de iyi gitmeyen ve yaklaşık 35 milyon lira borcu olan 40 yaşlarındaki M.Ö. petrol istasyonuna gelip maddi sıkıntıları nedeniyle babasıyla tartıştı. Bunun üzerine babası odadan çıkınca M.Ö., kapıyı kilitleyip eline silah alıp intihar edeceğini söyledi. Babasının ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan M.Ö. için olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler de M.Ö'yü ikna edemeyince özel harekat polisleri devreye girdi. Bu sırada M.Ö. ise sosyal medya hesabı Facebook üzerinden canlı yayın yapıp herkesten helallik istemeye başladı.

M.Ö. bir türlü ikna olmayınca olay yerine önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, daha sonra Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bir süre sonra da Adana Valisi Mahmut Demirtaş geldi.

Yaklaşık 30 dakikada belediye başkanı, vali ve emniyet müdürü, M.Ö'yü ikna etmek için çaba harcadı. 3 çabanın ardından saat 15.00'da M.Ö elindeki tabancayı vererek ikna oldu.

M.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 17:18
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