Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'yi ayağa kaldıran sapığın adını verdi ve ekledi: Şerefsiz!

Adana'da 3 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık, Ece Erken'i çıldırttı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya sessiz kalamayan Ece, sapığın adını verip fotoğrafını gösterdi.

13 Şubat 2018 Salı 10:55
Türkiye'yi ayağa kaldıran sapığın adını verdi ve ekledi: Şerefsiz!

Adana'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık Türkiye'yi ayağa kaldırdı. olaya sessiz kalamayan Ece Erken, televizyon ekranında sapığın adını verip fotoğrafını gösterdi.

"ŞEREFSİZ"

Bir çocuk annesi Ece Erken, canlı yayında "Bu yaratığın adını neden vermiyoruz? S.K. diye neden veriyoruz? Adı Sedat Keser" diyerek sapığın adını soyadını verdi. Erken sözlerine şöyle devam etti: "Madem hadım edemiyoruz içerde besleyelim bu şerefsizi. Dışarıda çocuklarımız var."

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:55
  1. Adana
  2. çocuk
  3. sapık
  4. cinsel istismar

YORUM YAZ

  • Serdar Serdar 1 sa önce
    Helal olsun sapık hırsız terörist hepsinin adını verin ki bizde ona göre tedbir alalim
  • eminemin1 sa önce
    Katil ve sapıklara İDAM cezası uygulamayan sistem bu cinayetlerin baş sorumlusudur. İşine gelince hakimiyet milletin gelmeyince millet ne derse desin.. işte böyle bir düzen kurmuşlar kuranları eleştirenleri de linç ediyorlar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı
  1. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı
  2. Bakan Arslan'ın Doğu Ekspresi yolculuğu
  3. O kulübe büyük şok! Puan silme cezası..
  4. Fırtına obüsleri PYD/PKK'ya bomba..
  5. Sivas'taki olaydan sonra Hasan Şaş...
  6. Afrin operasyonunda sıcak gelişme
  7. Cenk Tosun'dan flaş Vagner Love yorumu!
  8. HDP'li vekile büyük şok! 25 yıl hapis...
  9. Kemalistler izlemesin! Yüreklerine..
  10. Abdurrahim Albayrak'tan bomba itiraf!
  11. ÖSO: 340 terörist teslim oldu
  12. Başbakan Yıldırım yarın gidiyor;! Bir..
  13. Taşeron oyunu tutmadı! İşçinin gözü..
  14. 'Merkel'in muhalifleri baş kaldırmaya..
  15. Cübbeli Ahmet tepki gösterdi: Şehit..
  16. Ravza Kavakcı mesajı verdi: Hesap..
  17. AK Parti'den flaş açıklama: Hesap..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye meydan..
  19. Korkunç olay! Düğüne 4 gün kala...
  20. 'FETÖ'nün malikanesi'ne el konuldu!..
Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
En halkçısının köpeği 40 bin TL!
En halkçısının köpeği 40 bin TL!