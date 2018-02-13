Türkiye'yi ayağa kaldıran sapığın adını verdi ve ekledi: Şerefsiz!

Adana'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık Türkiye'yi ayağa kaldırdı. olaya sessiz kalamayan Ece Erken, televizyon ekranında sapığın adını verip fotoğrafını gösterdi.

"ŞEREFSİZ"

Bir çocuk annesi Ece Erken, canlı yayında "Bu yaratığın adını neden vermiyoruz? S.K. diye neden veriyoruz? Adı Sedat Keser" diyerek sapığın adını soyadını verdi. Erken sözlerine şöyle devam etti: "Madem hadım edemiyoruz içerde besleyelim bu şerefsizi. Dışarıda çocuklarımız var."