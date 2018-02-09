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Canlı yayında terör örgütü PKK'ya ettiği küfür ona dokundu!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı'nda yer alan isimlerden CHP’li Yarkadaş, PKK’nın savunuculuğunu üstlendi.

09 Şubat 2018 Cuma 10:56
Canlı yayında terör örgütü PKK'ya ettiği küfür ona dokundu!

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hain saldırının ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu katıldığı canlı yayında, bombacı teröristlere küfretmişti. 

PARTİ SİCİLİ KABARIK

Toroğlu’nun verdiği anlık tepki birçok kesimden büyük destek görmüş ve “milyonların duygularına tercüman oldu” ifadeleri kullanılmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partideki prenslerinden İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın yorumcu Toroğlu’nu terör örgütü PKK’ya küfretti diye Radyo Televizyon Üst Kurulu’na şikayet ettiği ortaya çıktı. 

 

(Haber7)

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:56
  1. yarkadaş
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