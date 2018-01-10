Canlı yayında ilan etti! ‘Durdurun…’ Türkiye duyurdu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye İdlib'deki ateşkes ihlallerini canlı yayında değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli, rejimi durdurmalı. Sınırda ilerleme var, rejim ilerliyor. O yüzden dün Rusya ve İran temsilcilerini çağırıp gerekli uyarılarda bulunduk" dedi. Dışişleri Bakanı'nın sözlerini uluslararası haber ajansı Reuters 'son dakika' koduyla dünayaya geçti.

Türkiye'nin muhaliflerin elindeki en büyük vilayet olan İdlib'de dördüncü gözlem gücünü yerleştirmeye başladığını aktaran Dışişleri Bakanı, "Sivil halk ve ılımlı muhalif hedef alınıyor" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'nın Soçi'deki Suriye zirvesinde terör örgütü YPG'nin katılmasını kabul etmeyeceğini yineledi, "YPG'nin olduğu ortamda olmayacağımızı söyledik" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil etmediğini de vurguladı.

Ankara, dün akşam Rusya ve İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak İdlib'deki rahatsızlığını iletmişti.