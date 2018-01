Canlı yayında Fatih Terim'e patladı: Ahlaksızlık

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'daki Transfer Raporu programına katılıp çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Galatasaray'ın kendilerinden izin almadan Vagner Love ile transfer için görüştüğünü söyledi.

''BU YAPILAN HAKSIZLIK!''

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in Brezilyalı yıldız futbolcu ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, ''Vagner Love'un yabancı menajeri, Türk menajerini arıyor ve Fatih Terim'in tercümanlarına futbolcumu arattığını söylüyor. Dursun Özbek'i tanırım, çok severim ve saygı duyarım. Ondan habersiz yaptıklarını düşünüyorum. Bu yapılan ahlaksızlık, böyle şeyleri doğru bulmuyoruz. Vagner Love'un Türkiye'deki menajeri söyledi bunları. Fatih Terim'in tercümanı aramış. Fatih hoca bunu yapmadıysa, çıktım yapmadım desin.Biz sıkıntı olmasını istemeyiz. Her kulüple iyi geçinen bir kulübüz. Kulüp başkanları birbirlerini arar, sonra transfer konuşulur. Biz böyle gördük, öğrendik.'' şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamış olup oyuncu, transfer listemizde de bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.