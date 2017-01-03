Canlı yayında Cumhuriyet'i yırttı!

Gazeteci Hikmet Genç, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü baskısında yer alan bir yalan habere tepki göstererek gazeteyi yırttı.
Okmeydanı'nda bir grupla kahvehaneleri dolaşarak "laiklik elden gidiyor" diyerek provokasyonlarda bulunan Ayşegül Başar'ın gözaltına alınmasını bugünkü manşetinde "Laiklere gözdağı" başlığıyla veren Cumhuriyet gazetesine gazeteci Hikmet Genç 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında tepki gösterdi.
Terör örgütü yandaşı Başar'ın gözaltına alınmasını "Laiklere gözdağı" başlığıyla veren Cumhuriyet'e tepki canlı yayında Hikmet Genç'ten geldi. Genç eline aldığı Cumhuriyet gazetesini, "Bu Cumhuriyet dediğiniz varya; ahlaksız, şerefsiz. Alın Cumhuriyetinizi" diyerek parçalara ayırdı ve fırlattı.